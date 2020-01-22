Экономика
ТАССЭксперты: страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая
Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму порядка $11 млрд в следующем году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Кильского института мировой экономики.
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Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Об операции Елена Воробей написала у себя на странице в Instagram.На данный момент актриса находится а больнице и уже сообщила поклонникам в комментариях о том, что хирургическое вмешательство прошло успешно.
Авто
Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Политика
Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США
Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Происшествия
ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв
На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Звезды высоко оценили пение сына Галкина и Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его шестилетний сын Гарри исполняет песню Сальваторе Адамо "Падает снег".
Экономика
Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления «Ростеху» статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III—V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России.
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинка будет дебютным седаном бренда, в основу которого ляжет модельное шасси CMA, разработанное вместе с компанией Volvo.
Политика
Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах
Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Хоккей
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс»
Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.
Политика
Путин утвердил состав нового правительства
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил сегодня президенту Владимиру Путину обновленный состав правительства.
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
В Госдуме предлагают запретить деятельность коллекторских агентств.
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Финансы
Акции ВТБ выросли на дивидендах
Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
Экономика
Названы самые доходные инвестиции 2019 года
Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Общество
Названа дата начала доступа к бесплатному социальному интернету
Минкомсвязи приняло решение о том, что интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, передает РИА "Новости".
Общество
Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция
Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.