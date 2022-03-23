Росгвардия рассказала о нескольких эпизодах участия своих военнослужащих в спецоперации на Украине: во время одного из них спецназ в ожесточенном противостоянии уничтожил более 300 националистов в Харьковской области.
Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству сервиса видеохостинга YouTube с просьбой удалить размещенные на платформе видеозаписи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), выдававшим себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.