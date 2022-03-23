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Эксперты туротрасли сообщили о повышении цен на отдых в России до 20 процентов

Больше всего — в полтора раза — цены выросли в Сочи.
Коммерсантъ
В Татарстане — 5,9 тыс. руб., рост составил 31%.
Коммерсантъ
Среди причин роста цен на проживание в отелях эксперты называет высокие инфляционные ожидания бизнеса.
Коммерсантъ
Отмечается, что отельеры повышают цены на майские праздники, несмотря на падение спроса.
БИЗНЕС Online

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Эксперты туротрасли сообщили о повышении цен на отдых в России до 20 процентов
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Отельеры пересчитывают тарифы
Коммерсантъ18:43
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