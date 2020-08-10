Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Как сообщалось, аналитический центр АО "Русагротранс" также повысил прогноз сбора зерна. Новый показатель составляет 127,5 млн тонн, что на 3,1 млн тонн выше предыдущего. Прогноз урожая пшеницы повышен на 3,5 млн тонн, до 81 млн тонн.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Интерфакс08:23
ПРАЙМ

Сбор пшеницы Центра и Поволжья восполнил снижение от засухи в ряде регионов России

ПРАЙМ8 августа в 05:22
ADVIS.ru

Аналитический центр АО «Русагротранс» повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) сразу на 3,5 млн тонн, до 81 млн тонн

ADVIS.ru01:52
SveticH.info

Рост спроса на зерно распространился на Поволжье

SveticH.info01:07
Inc-news.ru

Эксперты улучшили прогноз по урожаю пшеницы в России

Inc-news.ruвчера в 19:44
Финмаркет

Россия в этом году может собрать 127,5 млн т зерна, это второй урожай после рекорда 2017 года

Финмаркет05:48
Национальное Аграрное Агентство

Эксперты резко повысили прогноз урожая пшеницы в России

Национальное Аграрное Агентство7 августа в 02:45

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
159

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
2,2K

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
328

Турпоток из России за рубеж может достигнуть 5 млн человек

Туристический поток по зарубежным направлениям из России к концу сезона может достигнуть отметки в пять миллионов человек, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИАМО06:24
1

В МИД РФ прокомментировали задержания российских журналистов в Минске

Действия белорусских правоохранителей в отношении задержанных российских журналистов являются непропорциональными, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 10 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна09:21