Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Как сообщалось, аналитический центр АО "Русагротранс" также повысил прогноз сбора зерна. Новый показатель составляет 127,5 млн тонн, что на 3,1 млн тонн выше предыдущего. Прогноз урожая пшеницы повышен на 3,5 млн тонн, до 81 млн тонн.