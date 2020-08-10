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Интерфакс
Интерфакс

Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Как сообщалось, аналитический центр АО "Русагротранс" также повысил прогноз сбора зерна. Новый показатель составляет 127,5 млн тонн, что на 3,1 млн тонн выше предыдущего. Прогноз урожая пшеницы повышен на 3,5 млн тонн, до 81 млн тонн.В источнике
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Экономика сегодня

Рекордные урожаи позволили резко повысить прогнозы сбора пшеницы в России

Экономика сегодня10:10
ADVIS.ru

Аналитический центр АО «Русагротранс» повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) сразу на 3,5 млн тонн, до 81 млн тонн

ADVIS.ru01:52
Интерфакс

Эксперты удивились внезапному росту урожайности зерна в РФ в августе

Интерфакс08:23
Финмаркет

Россия в этом году может собрать 127,5 млн т зерна, это второй урожай после рекорда 2017 года

Финмаркет05:48
Росбалт

Внезапный рост урожайности зерна в РФ удивил экспертов

Росбалт09:59
ПРАЙМ

Сбор пшеницы Центра и Поволжья восполнил снижение от засухи в ряде регионов России

ПРАЙМ8 августа в 05:22
Национальное Аграрное Агентство

Эксперты резко повысили прогноз урожая пшеницы в России

Национальное Аграрное Агентство7 августа в 02:45

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Ивановец стал амбассадором мирового бренда Rubik’s

12-летний ивановец Андрей Маслов вошел в число 40 амбассадоров из разных стран мира, которых на своем сайте официально представила британская компания по производству знаменитой головоломки кубик Рубика – Rubik’s.
Известно.ру07:17
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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