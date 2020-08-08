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Inc-news.ru
Inc-news.ru

Эксперты улучшили прогноз по урожаю пшеницы в России

Российские эксперты улучшили прогноз по урожаю пшеницы. Поводом этому стала рекордная урожайность зерновой культуры в регионах Средней полосы и Поволжья.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Сбор пшеницы Центра и Поволжья восполнил снижение от засухи в ряде регионов России

Рекордная урожайность в регионах центральной части России и Поволжья стала поводом для новых оптимистичных оценок урожая пшеницы в РФ, хотя засушливые явления в южных регионах и на Урале пока вносят свои коррективы, сообщили эксперты зернового рынка.
ПРАЙМ8 августа в 05:22
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Рекордные урожаи позволили резко повысить прогнозы сбора пшеницы в России

Экономика сегодня10:10
ADVIS.ru

Аналитический центр АО «Русагротранс» повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом сельхозгоду (июль 2020-июнь 2021 гг.) сразу на 3,5 млн тонн, до 81 млн тонн

ADVIS.ru01:52
Inc-news.ru

Эксперты улучшили прогноз по урожаю пшеницы в России

Inc-news.ruвчера в 19:44
AgroXXI

Канада готовится заявить о рекордном урожае пшеницы

AgroXXI01:10
ПРАЙМ

Сбор пшеницы Центра и Поволжья восполнил снижение от засухи в ряде регионов России

ПРАЙМ8 августа в 05:22
Национальное Аграрное Агентство

Эксперты резко повысили прогноз урожая пшеницы в России

Национальное Аграрное Агентство7 августа в 02:45

Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома
Интерфакс09:58

КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Уход правительства в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
РИА Новости10:35
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Мишустин передал Лукашенко поздравления в связи с победой на выборах

Москва, 10 августа 2020, 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики.
REGNUM10:47
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ru10:25
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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