Эксперты улучшили прогноз по урожаю пшеницы в России
Российские эксперты улучшили прогноз по урожаю пшеницы. Поводом этому стала рекордная урожайность зерновой культуры в регионах Средней полосы и Поволжья.В источнике
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Сбор пшеницы Центра и Поволжья восполнил снижение от засухи в ряде регионов России
Рекордная урожайность в регионах центральной части России и Поволжья стала поводом для новых оптимистичных оценок урожая пшеницы в РФ, хотя засушливые явления в южных регионах и на Урале пока вносят свои коррективы, сообщили эксперты зернового рынка.
ПРАЙМ8 августа в 05:22
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Сбор пшеницы Центра и Поволжья восполнил снижение от засухи в ряде регионов России
ПРАЙМ8 августа в 05:22
Эксперты резко повысили прогноз урожая пшеницы в России
Национальное Аграрное Агентство7 августа в 02:45