Рекордная урожайность в регионах центральной части России и Поволжья стала поводом для новых оптимистичных оценок урожая пшеницы в РФ, хотя засушливые явления в южных регионах и на Урале пока вносят свои коррективы, сообщили эксперты зернового рынка.

ПРАЙМ 8 августа в 05:22