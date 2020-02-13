Экономика

РБКРБКЭксперты усомнились в плане Минфина привлечь ₽30 трлн инвестиций

Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн руб. инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
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