Экономика
РБКЭксперты усомнились в плане Минфина привлечь ₽30 трлн инвестиций
Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн руб. инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
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Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Экономика
ЦБ предлагает ввести ипотечные каникулы для призывников
Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ввести ипотечные каникулы для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Общество
Умер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Общество
Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Политика
В Госдуме предложили отменить наказание за «шпионские» гаджеты
Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене статьи 138.1 УК «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Биатлон
Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой
За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате
31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Общество
Госдума приняла закон о выплатах призывникам
Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet
Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.
Экономика
Набиуллина: «Мы не хотим, чтобы у нас на рынке были цифровые финансовые монополии»
Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе.
Здоровье
Помощь онкобольным москвичам будут оказывать по ОМС в двух частных клиниках
Москвичам с онкологическими заболеваниями разрешат обращаться за помощью по полису обязательного медицинского страхования в две частные клиники столицы.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Общество
У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.