Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн руб. инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).

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Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.

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Политика В Госдуме предложили отменить наказание за «шпионские» гаджеты Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене статьи 138.1 УК «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

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