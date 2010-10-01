Экономика

РБКРБКЭксперты усомнились в укреплении курса рубля из-за предстоящих праздников

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Российская валюта подорожала против доллара США на 3,4% на минувшей неделе, уверенно закрепившись ниже отметки ₽70 за доллар. По итогам пятницы, 5 июня, курс рубля составил ₽68,7 за доллар.
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С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
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Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 г. в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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