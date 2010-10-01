Российская валюта подорожала против доллара США на 3,4% на минувшей неделе, уверенно закрепившись ниже отметки ₽70 за доллар. По итогам пятницы, 5 июня, курс рубля составил ₽68,7 за доллар.

Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Наука У коронавируса выделили шесть отдельных линий Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей.

Происшествия Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео. 16

Футбол Переболевший коронавирусом Бакаев вернулся в общую группу «Спартака» Переболевший коронавирусом полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев вернулся к тренировкам с партнерами по команде, сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 373

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона, об этом говорится в национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы. 2

Политика США не покажут спутниковое фото запуска ракеты по MH17 Соединенные Штаты отказались предоставить прокуратуре Нидерландов спутниковые данные о запуске ракеты, сбившей пассажирский лайнер, выполнявший в 2014 году рейс MH17. 564

Здоровье Названы не готовые к смягчению карантина украинские регионы Украинские власти назвали не готовые к переходу на второй этап смягчения карантина регионы.

Экономика Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года.

Наука Археологи нашли предшественника Великой китайской стены Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой. 7