Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Благодаря увеличению показателя, большее количество семей сможет претендовать на помощь от государства. Однако, по словам экспертов, эта прибавка поможет россиянам лишь сводить концы с концами. Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
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