Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Благодаря увеличению показателя, большее количество семей сможет претендовать на помощь от государства. Однако, по словам экспертов, эта прибавка поможет россиянам лишь сводить концы с концами. Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
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Вступил в силу закон о повышении МРОТ

REGNUM16:00

В России повысили зарплаты

Lenta.ru16:07

МРОТ в России увеличится на 7,5% с Нового года

РЕН ТВ16:27

Минимальный размер оплаты труда вырастет в России до 12,1 тыс. рублей

ТАСС16:08

Зарплаты россиян вырастут в 2020 году

Владивосток-Новостивчера в 02:05

Через несколько дней зарплаты будут повышены

Общественная служба новостей29 декабря в 04:03

МРОТ повысился на 850 рублей

SakhaNews28 декабря в 18:40
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США отправляют войска для защиты своего посольства в Багдаде

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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
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Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу

Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
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Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
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В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
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В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
РБК вчера в 21:34
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Здоровье

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы

Politbook.ru вчера в 04:51
Наука

В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров

Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Индикатор вчера в 01:29
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
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Экономика

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
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Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
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Сценарист «Ведьмака» показал монстра из четвертой серии, которого не увидели зрители

Сценарист сериала «Ведьмак» Деклан де Барра показал, как должен был выглядеть монстр Шелка, с которым сражался Геральт в начале четвертой серии.
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Футбол

«Челси» заинтересован в трансфере Вернера

23-летний нападающий попал в сферу интересов лондонского «Челси».
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Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
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Общество

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ru 19:53
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Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
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Сирийские военные подверглись обстрелу со стороны боевиков

Военные сирийской армии подверглись обстрелу со стороны боевиков в провинции Хама.
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Новогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Манчестер Юнайтед может быть доволен декабрем: только одно поражение в 9 матчах приблизило команду на расстояние 4 очков от зоны Лиги чемпионов.
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Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
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Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
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Технологии

ESET NOD32 Internet Security защищает домашнюю сеть

ESET NOD32 Internet Security противостоит целевым кибератакам, надежно защищает активы и данные пользователя.
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Здоровье

Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
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Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один

Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
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