Сегодня финансово-экономический блок кабмина не исключает, что в 2022 году спад ВВП составит менее 3%, а первый вице-премьер Андрей Белоусов полагает, что в следующем году есть шансы достичь результата 0,6–0,8% снижения ВВП.
Польша потребует от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
На Украине зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными, близится развязка, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», его слова приводит БелТА.