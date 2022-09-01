Сегодня финансово-экономический блок кабмина не исключает, что в 2022 году спад ВВП составит менее 3%, а первый вице-премьер

Андрей Белоусов

полагает, что в следующем году есть шансы достичь результата 0,6–0,8% снижения ВВП.