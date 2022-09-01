Будьте в Плюсе

Эксперты увидели «положительный сюрприз» в российской экономике

По данным Минэкономразвития, снижение ВВП России в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после минус 4,9% в июне.
РБК
Оптимизма добавляют свежие официальные данные по российской экономике.
Московский Комсомолец
В марте 2022 года, после введения жестких западных санкций, российские власти и независимые экономисты давали крайне негативные прогнозы по динамике экономического развития России.
РБК
Сегодня финансово-экономический блок правительства не исключает, что в 2022 году спад ВВП составит менее 3%, «где-то 2% с небольшим», по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова.
РБК

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РБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоценен
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