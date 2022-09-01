РБКЭксперты увидели «положительный сюрприз» в российской экономикеПо данным Минэкономразвития, снижение ВВП России в июле замедлилось до 4,3% в годовом выражении после минус 4,9% в июне.РБКОптимизма добавляют свежие официальные данные по российской экономике.Московский КомсомолецВ марте 2022 года, после введения жестких западных санкций, российские власти и независимые экономисты давали крайне негативные прогнозы по динамике экономического развития России.РБКСегодня финансово-экономический блок правительства не исключает, что в 2022 году спад ВВП составит менее 3%, «где-то 2% с небольшим», по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКВ ТатарстанеФАНПодробнее о событииРБК: негативный эффект санкций на экономику России оказался переоцененФАН19:20Эксперты сообщают, что влияние санкций на экономику России переоценилиNVL19:15Эксперты заметили положительный момент в российской экономикеВ Татарстане18:50Эксперты: влияние санкций на экономику России переоценилиМосковский Комсомолец17:50Эксперты увидели «положительный сюрприз» в российской экономикеРБК17:00Показать ещёОценить21Поделиться