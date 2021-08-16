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Эксперты увидели риск давления Китая на Россию из-за поставок минтая

Пандемия существенно усложнила поставки российской рыбы в Китай.
РБК
Практически полное закрытие китайского рынка для российских экспортеров минтая привело к резкому сокращению улова, указывают аналитики.
РБК
Для урегулирования вопроса с экспортом рыбы Китаю предложили купить квоту на вылов минтая в российских водах, аналогичную той, что уже получила Южная Корея.
Sibnet Новости
Снижение спроса со стороны Китая и большое предложение на рынке привели к падению цен, констатирует Зверев.
РБК

С чего всё началось

Эксперты увидели риск давления Китая на Россию из-за поставок минтая
Китай может оказать давление на Россию, чтобы получить для своих судов разрешение ловить минтай в российских водах, поскольку маржа от вылова минтая намного выше, чем маржа переработки, указывают авторы доклада.
РБК03:00

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