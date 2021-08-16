Китай может оказать давление на Россию, чтобы получить для своих судов разрешение ловить минтай в российских водах, поскольку маржа от вылова минтая намного выше, чем маржа переработки, указывают авторы доклада.
Тело еще одного погибшего пассажира подняли со дна Курильского озера, где 12 августаг потерпел крушение вертолет с туристами на борту, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.
Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Москвы, по данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
"В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД по Жердевскому району в селе Павлодар за зданием фельдшерского пункта в очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса", - сообщает пресс-служба.