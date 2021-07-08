Банки в 2020 году завершили продолжавшуюся несколько лет «гонку кешбэков» по платежным картам, когда они соревновались, кто предложит более выгодный возврат средств за использование карточных платежей.

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С чего всё началось Эксперты увидели завершение «гонки кешбэков» по банковским картам В ходе исследования Frank RG изучил 894 кредитные и дебетовые карты 33 основных российских банков (занимают 97% рынка кредитных и 93% рынка дебетовых карт по объему портфелей). РБК 05:00