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Экономика

Эксперты увидели завершение «гонки кешбэков» по банковским картам

Банки в 2020 году завершили продолжавшуюся несколько лет «гонку кешбэков» по платежным картам, когда они соревновались, кто предложит более выгодный возврат средств за использование карточных платежей.В источнике

С чего всё началось

Эксперты увидели завершение «гонки кешбэков» по банковским картам

В ходе исследования Frank RG изучил 894 кредитные и дебетовые карты 33 основных российских банков (занимают 97% рынка кредитных и 93% рынка дебетовых карт по объему портфелей).
РБК05:00

Подробнее о событии

Российские банки завершили «гонку кешбэков»

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Эксперты увидели завершение «гонки кешбэков» по картам

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