Эксперт Колобанов: в 2020 году на жителя России пришлось около 840 килограммов нефти

В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов подсчитал для РИА Новости, сколько нефти потребляет среднестатистический россиянин.