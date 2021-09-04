В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов подсчитал для РИА Новости, сколько нефти потребляет среднестатистический россиянин.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков посочувствовал положению, с которым столкнулся школьник Никанор Толстых после того, как поправил российского лидера в беседе о Северной войне.
Ученые уже выяснили, что использование EEMPA для поглощения CO2 из выбросов работающих на ископаемом топливе электростанций позволяет снизить расходы на улавливание углекислого газа примерно на 19 % по сравнению с применяемыми сейчас растворителями на водной основе.