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Эксперты в День нефтяника рассказали о самом необычном применении нефти

"Один россиянин опосредованно потребил в прошлом году около 840 килограммов нефти", – сообщил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
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Отмечается, что в 2020 году в России было переработано 270 млн тонн нефти и конденсата.
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Россия тем временем постепенно выходит на лидирующие позиции по добыче черного золота, заявил ранее преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.
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В 2019-м на одного жителя приходилось примерно 940 килограммов нефти.
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С чего всё началось

Эксперт Колобанов: в 2020 году на жителя России пришлось около 840 килограммов нефти
В этом году День нефтяника отмечается в России 5 сентября, по этому случаю заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов подсчитал для РИА Новости, сколько нефти потребляет среднестатистический россиянин.
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