К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследование российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Эксперты отмечают, что это может произойти в связи с превышением расходов над доходами.

Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

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