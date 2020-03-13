Экономика
Мой БрянскБолее 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году
К концу текущего года 62 региона России могут остаться без запасов ликвидности. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследование российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Эксперты отмечают, что это может произойти в связи с превышением расходов над доходами.
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Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 23:52
Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Московский Комсомолецвчера в 18:12
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