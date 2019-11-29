Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов. Например, ущерб от хищения с помощью троянов для ПК сократился на 89% до 62 млн рублей, общий объем хищений с помощью троянов для Android упал на 43% и составил 110 млн рублей.

с чего всё началось

Согласно отчету, за исследуемый период сократился ущерб сразу от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода, направленных как напрямую на банки, так и на их клиентов. Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов.

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