Экономика
ТАССЭксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений
Согласно отчету, за исследуемый период сократился ущерб сразу от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода, направленных как напрямую на банки, так и на их клиентов. Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов.
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с чего всё началось
Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов. Например, ущерб от хищения с помощью троянов для ПК сократился на 89% до 62 млн рублей, общий объем хищений с помощью троянов для Android упал на 43% и составил 110 млн рублей.ТАССвчера в 23:46
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Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак
Банки.рувчера в 23:02
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика
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Политика
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Политика
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Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
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Футбол
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Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
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США активно вели переговоры об открытии в Крыму "дипломатического представительства" более десяти лет назад в период президентства Виктора Ющенко.
Политика
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«Без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — заявил на прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер и призвал договориться обо всем вне залов суда.
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Армия и оружие
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
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Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
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У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день 31 декабря также будет рабочим днем.
Футбол
Тедеско: рад победам «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что рад за соперников по чемпионату России по футболу, которые одержали победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
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Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Шоу-бизнес
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Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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НТВ заявил о взломе системы LIMS в 2015-2016 годах из США
В январе 2016 года стало известно, что он уехал в США вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.
Кино
Дочь Сергея Бодрова-младшего получила первую роль в кино
Ольга Бодрова учится на 4 курсе ГИТИСа и недавно получила свою первую роль в кино.