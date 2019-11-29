Экономика

ТАССТАССЭксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

Согласно отчету, за исследуемый период сократился ущерб сразу от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода, направленных как напрямую на банки, так и на их клиентов. Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов.
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Рынок киберпреступлений в финотрасли России сократился на 85%

News.ru00:35

Кибермошенники сбавили обороты

Коммерсантъвчера в 23:01

Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

ТАССвчера в 23:46

Group-IB: киберпреступлений в России стало меньше

Телеканал 360°00:05

Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные

РБКвчера в 23:00

Group-IB: Ущерб от финансового фишинга в России за год упал на 65%

ПРАЙМвчера в 23:10

Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак

Банки.рувчера в 23:02
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Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт 00:19
Общество

В Башкирии заметили светящийся объект в небе

Вчера, 28, ноября жителей Башкирии напугал светящийся объект в небе.
Телеканал UTV 02:53
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Политика

Парламент ДНР принял закон о границах республики

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон, устанавливающий границы республики в пределах Донецкой области.
Известия 04:48
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Общество

Российский снайпер попал в цель с двух километров в полной темноте

Российский снайпер Сергей Шмаков в условиях полной темноты сумел при помощи винтовки СВЛК-14 «Сумрак» точно поразить удаленную на 1 920 метров неподсвечиваемую мишень размером 60 на 60 сантиметров, тем самым установив мировой рекорд по дальности ночного выстрела.
Lenta.ru 04:06
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:54
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
RT на русском вчера в 14:08
Общество

Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Российская газета вчера в 12:39
Происшествия

Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Регион online 01:16
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Футбол

Юнгберг может возглавить «Арсенал» в случае отставки Эмери

Унаи Эмери близок к увольнению с поста главного тренера «Арсенала» после поражения от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2). Лондонская команда продлила серию без побед до семи матчей – это худшая серия «канониров» за последние 27 лет.
Sports.ru 03:42
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Футбол

Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»

Rostov gazeta вчера в 23:44
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru вчера в 09:03
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Армия и оружие

США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400

Газета.Ru 26 ноября в 11:52
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Доронина попала в больницу из-за сильного стресса

86-летняя советская и российская актриса, народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Мосмонитор вчера в 22:54
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Единоборства

«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости вчера в 16:07
Технологии

Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI

Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.
REGNUM 02:33
Общество

Российское вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Российская газета 02:07
Транспорт

В мэрии Москвы прокомментировали проблемы в работе МЦД

21 ноября президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
RT на русском 03:36
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru вчера в 12:23
Политика

В Бундестаге посоветовали Украине, как сохранить роль транзитера газа

ФРГ выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа, однако для этого она должна выполнить ряд условий.
Вестник Кавказа 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
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