Экономика

ТАССТАССЭксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

Согласно отчету, за исследуемый период сократился ущерб сразу от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода, направленных как напрямую на банки, так и на их клиентов. Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов.
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Кибермошенники сбавили обороты

Коммерсантъвчера в 23:01

Group-IB: киберпреступлений в России стало меньше

Телеканал 360°00:05

Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

ТАССвчера в 23:46

Рынок киберпреступлений в финотрасли России сократился на 85%

News.ru00:35

Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные

РБКвчера в 23:00

Group-IB: Ущерб от финансового фишинга в России за год упал на 65%

ПРАЙМвчера в 23:10

Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак

Банки.рувчера в 23:02
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Армия и оружие

ИГ взяло ответственность за катастрофу вертолетов ВС Франции в Мали

"Исламское Государство"1 (террористическая организация запрещена в РФ) взяло ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали.
Народные новости вчера в 11:44
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Космос

Спутники Starlink не дали возможности изучить метеоритный дождь

Недавние метеоритные дожди вызвали новую волну критики. Starlink мешал камерам по всему миру наблюдать за ними.
ГЛАС.RU 27 ноября в 06:26
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru вчера в 19:39
Общество

В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции

Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Эхо Москвы 04:01
Политика

Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине

Киеву следует «приглушить» на Украине свободу слова, заявила народный депутат от «Слуги народа» и журналист Ольга Василевская-Смаглюк.
ФАН 02:28
Политика

В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
BFM.ru 02:46
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Наука

Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне

Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Индикатор вчера в 03:46
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru вчера в 12:23
Общество

В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай

Маркелов отметил, что «Сила Сибири» является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и вообще в мире — с учетом общей протяженности газопровода по территории РФ и КНР.
ПолитРоссия 03:13
Энергетика

«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости вчера в 09:55
Экономика

Калькулятор дал сбой. В Магадане нашли ошибку в электронном бюджете

Утверждается, что вся проблема заключается в том, что из-за ошибки при загрузке данных в электронную систему, плановые показатели оказались завышены в несколько раз, вследствие чего возникло несоответствие по итоговым цифрам.
Красная весна 03:46
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Известно, что Фадеев разорвал контакты с подопечными и попрощался со своими артистами.
Вечерний курьер вчера в 08:40
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости 27 ноября в 15:57
Гаджеты

Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Культура

Новый сезон «Симпсонов» может стать последним

Газета.Ru вчера в 10:01
Общество

В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай

В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
Политика

Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Вести.Ru вчера в 13:43
Общество

Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Комсомольская правда вчера в 12:21
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия 27 ноября в 23:08
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Армия и оружие

На Украине успешно испытали крылатую ракету «Нептун»

На Украине успешно испытали дозвуковую маловысотную противокорабельную крылатую ракету Р-360 "Нептун".
Газета.Ru 03:56
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС вчера в 07:24
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
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