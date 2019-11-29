Экономика

ТАССТАССЭксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

Согласно отчету, за исследуемый период сократился ущерб сразу от всех видов мошенничества с использованием вредоносного кода, направленных как напрямую на банки, так и на их клиентов. Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов.
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Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные

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Газета Малый бизнес вчера в 14:02
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В Госдуме планируют сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму сегодня, 28 ноября, внесен законопроект, закрепляющий за 31 декабря статус выходного дня.
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Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко

29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
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В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
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Хоккей

Хоккеист «Нью-Джерси» Гусев назван третьей звездой дня в НХЛ

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Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
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Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

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Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
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