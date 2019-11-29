Экономика

ТАССТАССЭксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

Оценивая рынок высокотехнологичных преступлений в России, эксперты Group-IB выделяют несколько сегментов. Например, ущерб от хищения с помощью троянов для ПК сократился на 89% до 62 млн рублей, общий объем хищений с помощью троянов для Android упал на 43% и составил 110 млн рублей.
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Кибермошенники сбавили обороты

Коммерсантъвчера в 23:01

Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные

РБКвчера в 23:00

Эксперты: в России уменьшилось количество киберпреступлений

ТАССвчера в 23:46

Group-IB: киберпреступлений в России стало меньше

Телеканал 360°00:05

Цена данных магнитных полос карт банков РФ на «черном рынке» выросла в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 23:15

Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак

Банки.рувчера в 23:02

В Group-IB рассказали о росте числа скомпрометированных банковских карт

Rambler News Serviceвчера в 23:14
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Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

Газета.Ru 02:15
Политика

Украина сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН

Газета.Ru 01:27
Общество

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Известия вчера в 11:06
Политика

ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
ТАСС 02:31
Политика

Глава Чехии связал срыв бизнес-миссии в Казань с отчетом контрразведки

Отчет чешской контрразведки о «российских шпионах» мог привести к срыву поездки министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана в Казань.
REGNUM 01:35
Гаджеты

До Android 10 обновятся почти три десятка смартфонов Samsung

В общей сложности в обнародованном перечне устройств (см. ниже), для которых готовится прошивка Android 10 / One UI 2.0, значатся почти три десятка моделей.
3DNews 27 ноября в 03:16
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Общество

Смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине

В России начнут тестировать бесплатное приложение, которое будет предупреждать пешехода о приближающемся автомобиле.
Российская газета 01:32
Экономика

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Сбербанк России с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 03:21
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Транспорт

Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Эхо Москвы 00:30
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Спорт

Греческая спортсменка вслед за Ласицкене раскритиковала главу USADA

РИА Новости 00:57
Общество

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
RT на русском 02:30
Политика

Россия и Украина провели переговоры по газу

Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, сообщили в министерстве энергетики РФ.
REGNUM 00:18
Кино

На экраны выходит российский фильм ужасов «Тварь»

RT на русском 26 ноября в 09:59
Авто

Первую партию кроссоверов Ford Mustang Mach-e раскупили за девять дней

Тарантас Ньюс 27 ноября в 09:00
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия вчера в 17:11
Общество

Казань стала лидером среди российских городов по качеству жизни

Эхо Москвы 26 ноября в 05:29
Армия и оружие

Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Министерство обороны показало запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.
Lenta.ru вчера в 17:39
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
Ведомости 01:36
Футбол

«Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы

Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 01:38
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Единоборства

Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко

29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
ГЛАС.RU 00:42
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Футбол

Клопп и Гвардиола введены в Зал славы тренеров Англии

Матч ТВ вчера в 20:04
Экономика

В Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров

Из 207,8 млн рублей израсходовано только 8 млн рублей (3,9%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона.
REGNUM вчера в 00:39
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:53
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
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