Поединок команд группы С начнется в 22:00 по московскому времени. «Шахтер» же в драматическом поединке переиграл «Зарю» со счетом 4:3. Эксперты (21%) в большинстве своем уверены в победе коллектива из славного города Манчестер.

Эксперты верят в уверенную победу «Манчестер Сити» над «Шахтером»

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