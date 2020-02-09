Происшествия

Евразия DailyЕвразия DailyЭксперты восстановили картину гибели депутата Айрата Хайруллина

Вертолет, в котором погиб депутат Госдумы России Айрат Хайруллин, потерпел крушение из-за непогоды и ошибки пилота. Об этом сообщает в телеграм-канале издание Baza. Экспертам удалось восстановить картину произошедшего.
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Почему разбился вертолет Айрата Хайруллина: эксперты воссоздали картину трагедии

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Айрат Назипович Хайруллин
Российский экономист
Российский экономист, мультимиллионер, предприниматель, государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике.
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