Происшествия
Евразия DailyЭксперты восстановили картину гибели депутата Айрата Хайруллина
Вертолет, в котором погиб депутат Госдумы России Айрат Хайруллин, потерпел крушение из-за непогоды и ошибки пилота. Об этом сообщает в телеграм-канале издание Baza. Экспертам удалось восстановить картину произошедшего.
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Происшествия
Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
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Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
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Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
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МИД назвал планы по установке памятника власовцам в Праге глумлением
Москва расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле, заявил в интервью РИА Новости глава Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
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В Китае коронавирусу присвоили временное название NCP
Власти Китая присвоили новому типу коронавируса временное название Novel Coronavirus Pneumoni (NCP).
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Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве
Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
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Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
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Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
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Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
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Уже девятый по счету Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm, который проходит в столице Белоруссии Минске, рискует привлечь к себе внимание всего мира.
Политика
Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене
Происшествия
В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Певица Юлия Началова плакала перед смертью, находясь в коме.
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Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
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Хоккей
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в матче Евротура со счетом 2:5.
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