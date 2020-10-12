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ТАСС
ТАСС

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

После встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы 6 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Представители Минфин и ПФР от комментариев воздержались. Прибыли и убыли По оценке "Эксперт РА", на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР.
Известия17:01
Подробнее о событии
ФедералПресс

На индексацию выплат работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей

ФедералПресс23:34
ИА Красная Весна

Назван размер затрат на индексацию пенсий работающих пенсионеров

ИА Красная Весна05:57
ФАН

Озвучены затраты на индексацию выплат работающим пенсионерам

ФАН00:05
ТАСС

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

ТАСС04:58
URA.Ru

Названа нужная для индексации выплат работающим пенсионерам сумма

URA.Ru20:59
Известия

Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Известия18:45
РЕН ТВ

Возобновление индексации для работающих пенсионеров оценили в 200 млрд

РЕН ТВ17:26

СК возбудил дело после сообщений об избиениях в доме престарелых в Уфе

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате для престарелых в Уфе после сообщений об издевательствах и недокармливании престарелых постояльцев, сообщает следственное управление СКР по региону.
РИА Новости06:49

Суд отложил на ноябрь рассмотрение иска к «Норникелю» на 148 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края перенес на 24 ноября предварительное заседание по иску Росприроднадзора о взыскании с «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в «Норникель») 148 миллиардов рублей ущерба от аварии на ТЭЦ-3 под Норильском.
Компания03:22

Более 2 тысяч доз вакцины от коронавируса получит Волгоградская область до конца года

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, до декабря в регион поступят 2156 доз вакцины, тестировать которую будут исключительно на добровольцах.
НовостиВолгограда.ру06:46