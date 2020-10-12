Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей
После встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы 6 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.В источнике
С чего всё началось
Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 млрд
Представители Минфин и ПФР от комментариев воздержались. Прибыли и убыли По оценке "Эксперт РА", на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР.
Известия17:01
Подробнее о событии