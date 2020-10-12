Программу льготной ипотеки под 6,5% в РФ могут продлить до конца 2021 года

В июне кредитный лимит по программе льготной ипотеки был увеличен с 8 до 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей — в других регионах.