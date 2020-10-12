Источник рассказал, что мешает ЕС ввести санкции из-за Навального

12 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на заседание Совета ЕС заявил, что Германия и Франция выработали предложения по санкциям против лиц, причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и намерены представить их коллегам из стран Евросоюза.