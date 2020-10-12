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ТАСС
ТАСС

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

После встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы 6 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Представители Минфин и ПФР от комментариев воздержались. Прибыли и убыли По оценке "Эксперт РА", на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР.
Известия17:01
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ТАСС

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

ТАСС04:58
ИА Красная Весна

Назван размер затрат на индексацию пенсий работающих пенсионеров

ИА Красная Весна05:57
Известия

Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Известия18:45
URA.Ru

Названа нужная для индексации выплат работающим пенсионерам сумма

URA.Ru20:59
Телеканал 360°

Минтруд оценил индексацию работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

Телеканал 360°19:59
ФАН

Озвучены затраты на индексацию выплат работающим пенсионерам

ФАН00:05
РЕН ТВ

Возобновление индексации для работающих пенсионеров оценили в 200 млрд

РЕН ТВ17:26

Совет ЕС выразил готовность ввести санкции против Лукашенко

В своих выводах Совет ЕС выразил готовность принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Лукашенко, «если ситуация не улучшится».
RT на русском07:43

Источник рассказал, что мешает ЕС ввести санкции из-за Навального

12 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на заседание Совета ЕС заявил, что Германия и Франция выработали предложения по санкциям против лиц, причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и намерены представить их коллегам из стран Евросоюза.
News.ru08:21

В Петербурге задержали 16 человек по делу о похищенных лекарствах для онкобольных

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, дорогостоящие препараты, выделенные больным раком в рамках национального проекта «Здравоохранение», были похищены из медучреждений, после чего их продавали оптом и в розницу.
Evo-rus.com02:22