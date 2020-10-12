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ТАСС
ТАСС

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

После встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы 6 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Представители Минфин и ПФР от комментариев воздержались. Прибыли и убыли По оценке "Эксперт РА", на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР.
Известия17:01
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ТАСС

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

ТАСС04:58
ФАН

Озвучены затраты на индексацию выплат работающим пенсионерам

ФАН00:05
РЕН ТВ

Возобновление индексации для работающих пенсионеров оценили в 200 млрд

РЕН ТВ17:26
URA.Ru

Названа нужная для индексации выплат работающим пенсионерам сумма

URA.Ru20:59
Телеканал 360°

Минтруд оценил индексацию работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

Телеканал 360°19:59
Известия

Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Известия18:45
ИА Красная Весна

В России оценили индексацию работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

ИА Красная Весна22:38

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» начали выпуск тест-систем наличия антител к COVID

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» с 2014 года в рамках расширения производственных мощностей ведет деятельность на территории ОЭЗ на новом собственном предприятии по разработке и выпуску средств клинической диагностики.
REGNUM05:04

Минздрав Кузбасса проверяет факт признания живого человека умершим от коронавируса

Министерство здравоохранения Кемеровской области организовало служебную проверку в связи с ситуацией в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района, где семья похоронила своего родственника, якобы умершего от коронавируса, а потом узнала, что он жив.
ТАСС04:07

ЕС продлил на год санкции против России по делу Скрипалей

«Совет сегодня решил продлить режим, позволяющий ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года», — говорится в сообщении.
Ведомости04:54

Всемирный банк оценил потери учеников от карантина в российских школах

Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией COVID-19 ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) и потенциально к снижению заработка, когда школьники станут взрослыми.
РБК01:00