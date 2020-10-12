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ТАСС
ТАСС

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

После встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы 6 октября президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.В источнике
С чего всё началось
Известия

Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Представители Минфин и ПФР от комментариев воздержались. Прибыли и убыли По оценке "Эксперт РА", на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР.
Известия17:01
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URA.Ru

Названа нужная для индексации выплат работающим пенсионерам сумма

URA.Ru20:59
Телеканал 360°

Работающим пенсионерам пообещали индексацию. Вопрос в том, в каком объеме

Телеканал 360°07:49
ТАСС

Эксперты: возобновление индексации выплат работающим пенсионерам потребует 200 млрд рублей

ТАСС04:58
ИА Красная Весна

Назван размер затрат на индексацию пенсий работающих пенсионеров

ИА Красная Весна05:57
Газета.Ru

Эксперты оценили индексацию пенсий работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

Газета.Ru09:42
Известия

Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Известия18:45
РЕН ТВ

Возобновление индексации для работающих пенсионеров оценили в 200 млрд

РЕН ТВ17:26

Российский губернатор отчитал мэра с криками «задолбали» и «ни фига ты не герой»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время совещания отчитал мэра Кисловодска Александра Курбатова с криками «задолбали» из-за того, что тот не смог внятно, по мнению главы, ответить на вопрос о строительстве одной из городских дорог к школе.
Lenta.ru08:06

Минтруд назвал количество бедных и безработных россиян

В России 20 миллионов человек – бедные, а количество зарегистрированных безработных с начала пандемии коронавируса COVID-19 выросло до 5 миллиона человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече депутатов фракции "Единая Россия".
Вести.Ru07:35

«Единая Россия» рассмотрит снятие полномочий Лысакова за его высказывания

Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова из-за его некорректных высказываний, сообщил журналистам лидер фракции Сергей Неверов.
РИА Новости03:41

Песков: РФ продолжит помогать Украине решать проблему Донбасса, но вопрос Крыма не стоит

"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока", - ответил Песков на просьбу прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью Би-би-си заявил, что верит в возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.
ТАСС06:24

Мишустин подписал распоряжение о выплатах на детей от 3 до 7 лет

В августе прошлого года президент подписал закон, согласно которому семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, имеют право на получение ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка.
РБКвчера в 05:03

Суд признал «Спартак» виновным по делу о нарушениях санитарных норм на матче с «Зенитом»

Тушинский районный суд города Москвы вынес вердикт по делу о нарушениях мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».
RT на русском09:26