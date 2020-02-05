Экономика
Наша версияЭксперты: вспышка коронавируса может вызвать замедление роста ВВП РФ
По оценкам экспертов, рост ВВП может замедлиться на 0,1-0,2 процентного пункта. По мнению экспертов, вспышка пневмонии, вызванная китайским коронавирусом, может сказаться на российской экономике, в частности, замедлить рост ВВП на 0,1-0,2 процента.
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