Экономика

Наша версияНаша версияЭксперты: вспышка коронавируса может вызвать замедление роста ВВП РФ

По оценкам экспертов, рост ВВП может замедлиться на 0,1-0,2 процентного пункта. По мнению экспертов, вспышка пневмонии, вызванная китайским коронавирусом, может сказаться на российской экономике, в частности, замедлить рост ВВП на 0,1-0,2 процента.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Эксперты: вспышка коронавируса может вызвать замедление роста ВВП РФ

Наша версия05:03

Экономика России пострадает из-за китайского смертельного вируса

Lenta.ru02:57

Коронавирус нанесет удар по ВВП России

Рамблер02:35

Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП РФ из-за последствий вспышки коронавируса

ТАСС01:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Общество

Рассчитывал на амнистию, а получил срок. Миллиардер пожаловался на ФСБ

Пономарев считает, что декларацию, которую он подал для того, чтобы получить амнистию капиталов, незаконно использовали правоохранители для ареста его активов.
Красная весна 02:58
Происшествия

Бастрыкин поручил расследовать дело «пластического хирурга» с Кубани

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать уголовное дело в отношении «пластического хирурга» из Краснодарского края.
СочиСтрим 00:52
Шоу-бизнес

Мадонна предложила принцу Гарри и Меган Маркл жить в своей квартире

Певица предлагает Гарри и Меган арендовать ее квартиру и не уезжать в Канаду.
SM News 03:17
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
BFM.ru 00:25
Футбол

«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил гол

В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер «Ростов» обыграл сербский «Партизан».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:55
Политика

Экс-глава нижегородского МВД занял пост ГФИ по Ульяновской области

Правда ПФО 05:17
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Общество

Подозреваемый в ударе росгвардейца боксер Кушиташвили обжаловал арест

Газета.Ru 06:16
Культура

Поклонники Джейсона Момоа разочаровались, увидев его худым и лысым

Актёр Джейсон Момоа немало удивил и развеселил своих поклонников, снявшись в рекламе компании Rocket Mortgage.
Discover24 04:55
Политика

В Кремле объяснили цель поправок к Конституции

Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:39
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде

Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 23:31
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Труд вчера в 16:14
Общество

Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль

Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
Москва 24 05:13
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
Технологии

Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
РИА Новости Крым вчера в 23:32
Происшествия

На Ямале задержали крупного чиновника по подозрению в коррупции

Исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева задержали по подозрению в коррупции.
URA.Ru 04:35
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Авто

Новый российский Volkswagen Polo перестанет быть седаном

Российский офис Volkswagen распространил первую информацию о новом поколении модели Polo.
5 колесо 05:53
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Происшествия

Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Известия 05:49
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз".
Газета.Ru 02:40
Политика

Путин заявил о нахождении мира у опасной черты

Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:54
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

Газета.Ru 00:06
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
РИА Новости 04:13
Политика

Путин предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом

Московский Комсомолец 06:11
Общество

Депутаты хотят защитить петербуржцев от штрафов за остекление балконов

Депутаты предлагают внести поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно которым самовольное остекление на фасадной части зданий является противоправным только в том случае, если работы были проведены после 11 января 2020 года.
REGNUM вчера в 04:22
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета вчера в 19:20
Происшествия

Избивавший ребенка в Москве отчим извинился

Москва 24 вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное