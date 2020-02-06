Коронавирус может замедлить рост экономики России на 11 процентных пунктов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного консенсус-прогноза, в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов.

Экономика Назван новый признак мирового кризиса Рынок упал впервые с 2012 года, а хуже ситуация обстояла только в 2009-м, в период мирового финансового кризиса.

Транспорт В России предложили изменить правила использования шипованных шин Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Экономика На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.

Авто Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.

Экономика Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Общество ФАС проверит резкий скачок цен на фрукты и овощи на Дальнем Востоке Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о ценах на овощи и фрукты в приграничных с Китаем регионах РФ, а также мерах по их мониторингу и соблюдению, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Политика Российские электронные визы сочли угрозой безопасности Литвы Контекст На днях Минобороны Литвы совместно с Департаментом госбезопасности Литвы опубликовали доклад об угрозах национальной безопасности страны на 2020 год.

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Культура В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.