Экономика
Lenta.ruЭкономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса
Коронавирус может замедлить рост экономики России на 11 процентных пунктов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного консенсус-прогноза, в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов.
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Экономика
Назван новый признак мирового кризиса
Рынок упал впервые с 2012 года, а хуже ситуация обстояла только в 2009-м, в период мирового финансового кризиса.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась фото в нижнем белье из ванной
Авто
Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут
Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Экономика
Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Общество
ФАС проверит резкий скачок цен на фрукты и овощи на Дальнем Востоке
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о ценах на овощи и фрукты в приграничных с Китаем регионах РФ, а также мерах по их мониторингу и соблюдению, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
Экономика
«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье
В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Политика
Российские электронные визы сочли угрозой безопасности Литвы
Контекст На днях Минобороны Литвы совместно с Департаментом госбезопасности Литвы опубликовали доклад об угрозах национальной безопасности страны на 2020 год.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Политика
Украина создаст министерство по вопросам «оккупированных территорий»
Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий". Чиновники займутся реинтеграцией Донбасса.
Культура
В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка
Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Наука
В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов
Планетолог пояснил, что целью его работы было показать, на что будет похожа Земля с высохшими океанами и морями.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Политика
Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М
В Сети опубликовали видео испытаний управляемого российского боевого модуля АУ-220М. Кадры предоставил "Уралвагонзавод".
Авто
Новая BMW Alpina B3 уже поступила в продажу
Известное тюнинг-ателье Alpinа предложило покупателям новую модель B3, созданную на базе BMW 3-Series, которую уже окрестили Анти-М3.