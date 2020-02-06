Экономика

Lenta.ruLenta.ruЭкономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса

Коронавирус может замедлить рост экономики России на 11 процентных пунктов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного консенсус-прогноза, в котором приняли участие девять ведущих аналитиков из крупнейших банков и институтов.
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Экономике России спрогнозировали замедление из-за коронавируса

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Корона жмет: 2019-nCoV грозит замедлить экономику России на 0,11 п.п

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Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП РФ из-за последствий вспышки коронавируса

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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Национальная служба новостей 00:18
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На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд

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Умер американский актер Кирк Дуглас

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Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
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В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
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«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
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Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
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Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
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Общество

ФАС проверит резкий скачок цен на фрукты и овощи на Дальнем Востоке

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о ценах на овощи и фрукты в приграничных с Китаем регионах РФ, а также мерах по их мониторингу и соблюдению, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.
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Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
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В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
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Российские электронные визы сочли угрозой безопасности Литвы

Контекст На днях Минобороны Литвы совместно с Департаментом госбезопасности Литвы опубликовали доклад об угрозах национальной безопасности страны на 2020 год.
Коммерсантъ 13:01
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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Украина создаст министерство по вопросам «оккупированных территорий»

Украина создаст министерство по вопросам "оккупированных территорий". Чиновники займутся реинтеграцией Донбасса.
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В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
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В видеоролике NASA показали, как бы выглядела Земля без океанов

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Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
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Появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220М

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Новая BMW Alpina B3 уже поступила в продажу

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