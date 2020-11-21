По данным "Эвтора" на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах, в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области - 27 рублей, самый дешевый дарницкий, всего по 14 рублей, продается в несетевой рознице Удмуртии, а нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области - 22 рубля.

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