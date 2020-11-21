Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
По данным "Эвтора" на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах, в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области - 27 рублей, самый дешевый дарницкий, всего по 14 рублей, продается в несетевой рознице Удмуртии, а нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области - 22 рубля.В источнике
С чего всё началось
Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
Где самый дешевый хлеб По данным "Эвтора" на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах, в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области - 27 рублей, самый дешевый дарницкий, всего по 14 рублей, продается в несетевой рознице Удмуртии, а нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области - 22 рубля.
РИА Новости00:09
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