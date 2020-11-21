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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб

ФАН
Вечерний курьер
Телеканал 360°
РИА Новости
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
По данным "Эвтора" на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах, в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области - 27 рублей, самый дешевый дарницкий, всего по 14 рублей, продается в несетевой рознице Удмуртии, а нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области - 22 рубля.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб

Где самый дешевый хлеб По данным "Эвтора" на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах, в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области - 27 рублей, самый дешевый дарницкий, всего по 14 рублей, продается в несетевой рознице Удмуртии, а нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области - 22 рубля.
РИА Новости00:09
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Названы регионы с самыми низкими ценами на хлеб

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Перечислены регионы России с самой низкой стоимостью хлеба

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Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб

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Эксперты выяснили, где самые низкие цены на хлеб

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Названы регионы, где продается самый дешевый хлеб

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Аналитики выяснили, где самые выгодные цены на хлеб в РФ

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Названы регионы РФ с самым дешевым хлебом

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Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьезной ошибкой заявление избранной главы республики Майи Санду, которая указала на необходимость вывода российских миротворцев из Приднестровья.
Додон назвал ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья
Газета.Ru01:56

МВД возбудило уголовные дела против трех свидетелей по делу Ефремова

МВД России возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний в суде по делу актера Михаила Ефремова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ведомостивчера в 09:30

Министр культуры призвала не затягивать вопрос строительства новой сцены Театра оперы

Во время представления проекта Любимовой рассказали, что вся документация должна быть готова в апреле следующего года, а сроки строительства станут понятны, когда будет определена и согласована смета.
В курсе.ру01:55

Военные подразделения Азербайджана вошли в Агдамский район Карабаха

Известно, что в административном отношении территория входит в состав Азербайджана, однако в 1993 году значительная часть Агдамского района перешла под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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Генпрокуратура Швейцарии завершает расследование «дела Магнитского»

Генпрокуратура в ответ на заявление от компании Hermitage Capital Management Ltd. несколько лет вела уголовное расследование в отношении неназванных лиц по обвинениям в отмывании денег в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год, в результате мошенничества, совершенного в России против российских и московских налоговых органов в конце 2007 года.
РИА Новости01:34

Бабиков о дисквалификации Устюгова: стараемся держаться в стороне от этих новостей

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал ситуацию вокруг решения антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признать Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, в результате чего он лишился олимпийских наград, полученных на Играх в Ванкувере и Сочи.
RT на русскомвчера в 09:36

Принадлежавший банкиру Пугачеву особняк в Лондоне продан за 8 млн фунтов

Ранее АСВ продало часть взысканных активов Пугачева, в том числе поместье, известное под названием Lower Venn Farm (за 1,6 млн фунтов стерлингов), и 47-метровую яхту "DB9" производства компании Palmer Johnson, зарегистрированную на Каймановых островах.
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Из ростовской больницы после массовой гибели пациентов уволились врачи

Из реанимации ростовской больницы № 20, где в октябре из-за перерыва в снабжении кислородом погибли несколько пациентов с COVID, уволились шесть врачей, сообщает издание 161.ru со ссылкой на источники.
РБКвчера в 12:41