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Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб

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По данным "Эвтора" на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах, в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области - 27 рублей, самый дешевый дарницкий, всего по 14 рублей, продается в несетевой рознице Удмуртии, а нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области - 22 рубля.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб

Где самый дешевый хлеб По данным "Эвтора" на основании чеков смарт-терминалов компании, расположенных в несетевых продуктовых магазинах, в октябре самой низкой цена бородинского хлеба была в Алтайском крае и Ростовской области - 27 рублей, самый дешевый дарницкий, всего по 14 рублей, продается в несетевой рознице Удмуртии, а нарезной батон меньше всего стоит в Оренбургской области - 22 рубля.
РИА Новости00:09
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Названы регионы, где продается самый дешевый хлеб

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Эксперты выяснили, где самые низкие цены на хлеб

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Где самые низкие цены на хлеб, рассказали эксперты

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Аналитики выяснили, где самые выгодные цены на хлеб в РФ

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Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб

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