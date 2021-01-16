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РИА Новости
РИА Новости 

Эксперты выяснили, как подорожал летний отдых в Крыму

Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года, однако эксперты утверждают, что подорожание — незначительное, сообщает TourDom.ru.В источнике
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Турагенты заметили рост цен на отдых в Крыму летом 2021 года

Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года. Эту тему они обсуждают в профессиональных чатах.
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