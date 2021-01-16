Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года, однако эксперты утверждают, что подорожание — незначительное, сообщает TourDom.ru.

С чего всё началось Турагенты заметили рост цен на отдых в Крыму летом 2021 года Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года. Эту тему они обсуждают в профессиональных чатах. ТурДом 14 января в 03:42