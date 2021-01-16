Эксперты выяснили, как подорожал летний отдых в Крыму
Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года, однако эксперты утверждают, что подорожание — незначительное, сообщает TourDom.ru.В источнике
С чего всё началось
Турагенты заметили рост цен на отдых в Крыму летом 2021 года
Представители розничных компаний отмечают рост цен на отдых в Крыму в летнем сезоне 2021 года. Эту тему они обсуждают в профессиональных чатах.
ТурДом14 января в 03:42
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