Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
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Объявлено, с какой группой крови больше шансов заболеть коронавирусом

РЕН ТВ06:17

Ученые обнаружили связь между группой крови и вероятностью заболеть коронавирусом

Известия08:09

Какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Российская газета07:54

Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

РИА Новости07:14

Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Москва 2408:21

Учёные: как группа крови влияет на риск заразиться коронавирусом

Газета Кемерова05:59

Ученые оценили шансы заразиться коронавирусом для людей с разными группами крови

ТАСС Наука 04:11
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Хоккей

КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина

Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Ярновости 02:27
Общество

Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты

Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим.
Известия 07:18
Общество

Вирусолог оценил сообщения об искусственном происхождении коронавируса

В появившихся сообщениях, которые Щелканов назвал фейковыми, утверждалось, что в COVID-19 содержатся фрагменты других вирусов, что подтверждает его искусственное происхождение.
Городовой 04:23
Политика

Тимошенко пришла в Раду в черной маске

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Газета.Ru 05:59
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Музыка

Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz

Афиша Daily 07:22
Общество

В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин

Власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Аты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.
RT на русском 08:40
Армия и оружие

Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море

Российская газета вчера в 08:40
Здоровье

Коронавирус. Глава региона дал поручения членам правительства

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, открывая заседание координационного совета по противодействию коронавирусу, сразу дал ряд поручений министерствам и ведомствам региона, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».
Новости Саратова 08:31
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Политика

Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
РБК 08:04
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится не в США и без зрителей

Metaratings 03:16
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

РИА Новости 04:20
Политика

Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.
Суть событий вчера в 07:44
Общество

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:11
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:49
Общество

Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Коммерсантъ Нижний Новгород 08:12
Политика

Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса

Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 07:35
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Ведомости 08:35
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Музыка

Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

Live24 02:36
Кино

Universal Pictures переносит премьеры и новинки в онлайн-кинотеатры

Студия Universal Pictures не стала переносить премьеры своих проектов, как это сделали Disney или Paramount, в связи с распространением вируса Covid-19 и ограничительными мерами, предпринятыми для его сдерживания в большинстве стран мира.
Киноафиша России 06:25
Экономика

Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости вчера в 15:27
Политика

Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:13
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Собянин рассказал Путину о ходе строительства больницы в Москве

РИА Новости 08:11
Политика

Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Lenta.ru 05:49
Финансы

Доллар взлетит до 120 рублей, прогнозирует известный экономист

Известный экономист прогнозирует, что доллар в ближайшее время может подскочить до 120 рублей.
PrimaMedia.ru 06:45
Здоровье

Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Lenta.ru 04:30
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