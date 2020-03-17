Коронавирус
РИА НовостиЭксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
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Хоккей
КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина
Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Общество
Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты
Президент России Владимир Путин указал на необоснованный рост цен на продукты и поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) бороться с этим.
Общество
Вирусолог оценил сообщения об искусственном происхождении коронавируса
В появившихся сообщениях, которые Щелканов назвал фейковыми, утверждалось, что в COVID-19 содержатся фрагменты других вирусов, что подтверждает его искусственное происхождение.
Политика
Тимошенко пришла в Раду в черной маске
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Музыка
Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин
Власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Аты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.
Армия и оружие
Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море
Здоровье
Коронавирус. Глава региона дал поручения членам правительства
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, открывая заседание координационного совета по противодействию коронавирусу, сразу дал ряд поручений министерствам и ведомствам региона, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Политика
Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.
Общество
В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
Общество
Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде
Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Политика
Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса
Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Кино
Universal Pictures переносит премьеры и новинки в онлайн-кинотеатры
Студия Universal Pictures не стала переносить премьеры своих проектов, как это сделали Disney или Paramount, в связи с распространением вируса Covid-19 и ограничительными мерами, предпринятыми для его сдерживания в большинстве стран мира.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Финансы
Доллар взлетит до 120 рублей, прогнозирует известный экономист
Известный экономист прогнозирует, что доллар в ближайшее время может подскочить до 120 рублей.
Здоровье
Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.