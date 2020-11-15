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Эксперты выяснили, когда банки РФ могут поднять ставки по вкладам

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Доходность по вкладам в течение 2020 года двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%.В источнике
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