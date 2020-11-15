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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты выяснили, когда банки РФ могут поднять ставки по вкладам

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Петербургский дневник
ФедералПресс
РИА Новости
Доходность по вкладам в течение 2020 года двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам

Доходность по вкладам в течение всего года плавно двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%.
РИА Новости00:07
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ФАН

Аналитики назвали условия повышения ставок по банковским вкладам

ФАН01:18
Петербургский дневник

Эксперты считают, что банки поднимут ставки по вкладам уже в следующем году

Петербургский дневник02:42
Life.ru

Аналитики рассказали, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам

Life.ru01:41
Народные новости

Названы сроки возможного повышения процентных ставок в российских банках

Народные новости01:31
Газета.Ru

Эксперты выяснили, когда банки РФ могут поднять ставки по вкладам

Газета.Ru03:02
News.ru

Эксперты не ждут роста ставок по вкладам в банках до весны

News.ru00:38
РИА Новости

Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам

РИА Новости00:07

WP: после столкновений между демонстрантами в Вашингтоне задержали 20 человек

Полиция города Вашингтон (округ Колумбия) задержала не менее 20 человек в ходе столкновений, вспыхнувших вечером в субботу между сторонниками президента США Дональда Трампа и противниками действующей американской администрации.
WP: после столкновений между демонстрантами в Вашингтоне задержали 20 человек
ТАСС04:33

Путин обсудил c Алиевым и Пашиняном соблюдение соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с премьером Армении Николом Пашиняном и азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым констатировал, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения спокойная.
Газета.Ruвчера в 14:48

Президент Молдавии проголосовал во втором туре президентских выборов

Кишинёв, 15 ноября 2020, 12:32 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон проголосовал во втором туре выборов президента, который проходит сегодня, 15 ноября, в Молдавии, а также на избирательных участках за рубежом.
REGNUM04:32

Страны АСЕАН подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

Документ позволит создать крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.
Газета.Ru03:05

В Credit Suisse отметили преимущество «сухой» формы вакцины «Cпутник V»

Наличие лиофилизированной формы российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" может быть преимуществом при распределении вакцин в труднодоступные места, хотя производство такой формы требует больше времени и ресурсов, чем производство вакцин, которые нужно хранить при низких температурах, считают аналитики Credit Suisse.
РИА Новости04:28

Сергей Павлов: «Ни гол не засчитали, ни пенальти не назначили, ни в судейскую не пустили»

Главный тренер «Текстильщика» Сергей Павлов после матча 22 тура первенства Олимп-ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (0:1) заявил, что в конце первого тайма судьи допустили грубейшую ошибку в пользу хозяев.
Матч ТВ02:50

Ученые предупредили об опасности пробуждения более ста вулканов Антарктиды

На ледяном континенте проживает около 5000 ученых со всего мира, которые изучают нетронутые регионы, пытаясь узнать как можно больше об истории Земли и последствиях изменения климата.
Профиль13 ноября в 01:51