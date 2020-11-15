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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты выяснили, когда банки РФ могут поднять ставки по вкладам

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Петербургский дневник
ФедералПресс
РИА Новости
Доходность по вкладам в течение 2020 года двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам

Доходность по вкладам в течение всего года плавно двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%.
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