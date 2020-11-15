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РИА Новости
РИА Новости

Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам

ФАН
ПолитРоссия
News.ru
Life.ru
Народные новости
ПРАЙМ
ФедералПресс
РИА Новости
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что подрасти ставки могут не ранее второго квартала следующего года, и не последнюю роль в этом сыграет ситуация с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
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Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам

Доходность по вкладам в течение всего года плавно двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%.
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