Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что подрасти ставки могут не ранее второго квартала следующего года, и не последнюю роль в этом сыграет ситуация с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
Доходность по вкладам в течение всего года плавно двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%.
РИА Новости00:07
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