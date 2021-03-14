Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банк для ипотеки
42% отдают предпочтение своему зарплатному банку. Почти четверть (24%) опрошенных доверяют рекомендации друзей.В источнике
С чего всё началось
Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банк для ипотеки
Главным образом при выборе ипотечного кредита россияне (92%) ориентируются на уровень процентной ставки, однако это далеко не единственный критерий принятия решения, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:05