Поединок Эдвардса и Мухаммада на UFC Vegas 21 был признан несостоявшимся

Бой остановили на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс ударил Мухаммада запрещенной раскрытой ладонью, вследствие чего его пальцы попали в глаз спортсмену, который не смог продолжить противостояние.