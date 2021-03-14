Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банк для ипотеки

42% отдают предпочтение своему зарплатному банку. Почти четверть (24%) опрошенных доверяют рекомендации друзей.В источнике
РИА Новости
ПолитРоссия
Экономика сегодня
ФАН
Газета.Ru
Слово и Дело
ПРАЙМ
С чего всё началось

Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банк для ипотеки

Главным образом при выборе ипотечного кредита россияне (92%) ориентируются на уровень процентной ставки, однако это далеко не единственный критерий принятия решения, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:05

Подробнее о событии

Эксперты выяснили, на что ориентируются россияне при выборе банка для ипотеки

ГлобалМСК.ру03:53

Аналитики финансового сектора назвали критерии выбора банка для ипотеки

Экономика сегодня03:14

Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банк для ипотеки

РИА Новости01:05

Стало известно, по каким критериям россияне выбирают банк для ипотеки

Online47.ru01:53

Эксперты выяснили, как россияне выбирают банк для ипотеки

Газета.Ru01:32

Названы критерии, по которым россияне выбирают банк для ипотеки

РЕН ТВ01:27

Названы основные критерии выбора банка для ипотеки

ФАН03:09
Интересное

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Молодежное, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
РИА Новости03:48

Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» вновь стал самым кассовым за всю историю

Вышедший в декабре 2009-го года научно-фантастический фильм режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар" после повторного выхода в кинопрокат в Китае вновь вернул себе звание самой кассовой ленты в истории мирового кинематографа и стал лидером по сборам.
Kursk.comвчера в 14:29