Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» вновь стал самым кассовым за всю историю

Вышедший в декабре 2009-го года научно-фантастический фильм режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар" после повторного выхода в кинопрокат в Китае вновь вернул себе звание самой кассовой ленты в истории мирового кинематографа и стал лидером по сборам.