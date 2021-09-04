В прошлом месяце доллар повысился к рублю на 0,08%, в августе 2020 года - снизился на 0,5%, в августе 2017 года доллар упал на 3%, 2016-го - на 1,1%. В последние месяцы лета 2018 и 2019 годов валюта США росла почти на 5% и на 8%, соответственно.
Накопленные резервы и низкая долговая нагрузка РФ изменили отношение инвесторов к российской валюте, снизив размер кредитных дефолтных свопов РФ (оценка риска странового дефолта) к исторически минимальным значениям, считает Евстифеев из банка "Зенит".
Ситуация на внешних рынках, взбудораженных вспышкой коронавируса в Китае, быстро успокоилась: ограничительные меры оказались не столь продолжительными и жёсткими, добавляет Валерий Вайсберг из ИК "Регион", говоря об устойчивости рубля в прошедшем августе.
Многие считают, что идеальным вариантом для покупки является автомобиль, владелец которого в течение нескольких лет проезжал от 15 до 20 тыс. км. В теории это действительно так, однако при покупке стоит непременно выяснить, в каком режиме преодолевались эти километры.