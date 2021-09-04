В прошлом месяце доллар повысился к рублю на 0,08%, в августе 2020 года - снизился на 0,5%, в августе 2017 года доллар упал на 3%, 2016-го - на 1,1%. В последние месяцы лета 2018 и 2019 годов валюта США росла почти на 5% и на 8%, соответственно.