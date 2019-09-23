Главными причинами крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии эксперты назвали осложнения при конструировании самолета и ошибки в надзоре над соблюдением авиационных правил. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой источник.

Кино Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Экономика Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области.

Футбол Лэмпард считает несправедливым поражение «Челси» от «Ливерпуля» Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о поражении своей команды в матче шестого тура АПЛ от "Ливерпуля".

Происшествия В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Армия и оружие Генерал США пожаловался на действия России в Черном море Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.

Политика В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

ЖКХ С 25 сентября в Челябинске начнут включать отопление Батареи в жилых домах станут горячими, начиная с 25 сентября. Отопление в жилом секторе в Челябинске начнут включать 25 сентября.

Экономика Сахалинцы и курильчане задолжали за мусор 91 миллион рублей Ситуация с платой за мусор, подчеркнул он, не является каким-то исключением из правил — новые платежи в регионе и России вообще стартуют с достаточно низких позиций.

Единоборства Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.

Шоу-бизнес Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.

Армия и оружие Китайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты Автор публикации отмечает, что созданные на базе С-400 «Прометеи» смогут эффективно противостоит не только любым типам современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но даже перехватывать метеориты.

Происшествия Суд арестовал сторонников ИГ в ХМАО Нижневартовский городской суд арестовал трех жителей Нижневартовска, задержанных по подозрению в причастности к деятельности группировки "Исламское государство", передает ТАСС.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Шоу-бизнес Алена Рапунцель изуродовала лицо татуажем Участница популярного реалити выбрала для себя подходящую процедуру — татуаж губ, которая используется для предания лицу большей выразительности.

Происшествия Электрички по Ленинградскому направлению следуют с опозданием Пригородные поезда по Ленинградскому направлению идут с задержками в сторону Москвы, сообщила в Twitter Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Космос Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.

Шоу-бизнес Майли Сайрус рассталась со своей девушкой В августе этого года 26-летняя американская певица Майли Сайрус шокировала своих поклонников разрывом отношений с 29-летним австралийским актером Лиамом Хемсвортом ради отношений с 31-летней Кейтлин Картер.