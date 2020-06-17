Экономика
РБКЭксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают. Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
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Футбол
Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом»
Хозяева являются фаворитами в этом матче, и коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1,33.
ГЛАС.RU 18:04
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Гаджеты
Qualcomm представит Snapdragon 775G 17 июня
Американский процессорный гигант Qualcomm выпустит 17 июня новый субфлагманский процессор Snapdragon 775G.
Ридус вчера в 13:18
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 05:26
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Экономика
Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года
С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
Домовой совет вчера в 13:08
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Чиновник добавил, что в сентябре 2020 года власти намерены запустить пилотный проект по снижению стоимости проезда на одной из линий метро вне утреннего часа пик.
Известия 17:26
Общество
Число смертей от коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне
Потери страны в годы Первой мировой войны составили 116,5 тыс. человек. Всего в США зарегистрировано 2,1 млн заражений COVID-19.
Коммерсантъ 22:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Армия и оружие
КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей
Северная Корея рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, говорится в заявлении представителя генштаба Корейской народной армии, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 19:55
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
RT на русском 21:19
Политика
Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом".
РИА Новости 20:00
Происшествия
Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
URA.Ru 13:53
Наука
Клетки мозга могут питать и распространять ВИЧ в организме
Учёные из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго обнаружили, что астроциты, тип клеток мозга, могут содержать ВИЧ, а затем распространять вирус на иммунные клетки, которые попадают из мозга в другие органы.
UfacityNews.ru вчера в 03:21
Авто
Официально представлен родстер Donkervoort D8 GTO JD70
В октябре прошлого года, голландский автопроизводитель Donkervoort анонсировал родстер D8 GTO JD70, которому разрешено передвигаться по дорогам общего пользования.
CarsWeek.ru 03:23