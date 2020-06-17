Экономика

РБКРБКЭксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

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Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают. Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
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Исследование: больше половины россиян финансово безграмотны

URA.Ru22:43

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

РБК22:00
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