Общество

РБКРБКЭксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают. Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
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СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
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В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства

В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства.
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Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru вчера в 07:40
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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
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Наука

Самая распространенная и заразная мутация коронавируса найдена

Самая распространенная и заразная мутация коронавируса найдена.
Evo-rus.com вчера в 16:07
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Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

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Политика

Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
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Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Общество

СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования

За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Происшествия

Беспорядки в Дижоне подавлял французский спецназ

Беспорядки в Дижоне начались в минувшую пятницу после того, как наркоторговец напал на подростка из кавказской общины.
Вести.Ru вчера в 06:38
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe вчера в 07:56
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Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
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Общество

В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне

Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Авто

В России появились новые вариации Peugeot Expert и Citroen Jumpy

Москва, 16 июня 2020, 13:11 — REGNUM У российских дилеров компании Peugeot появились в продаже фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирском варианте Tour Comfort.
REGNUM вчера в 06:11
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Ведомости вчера в 10:06
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Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
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Музыка

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
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Политика

Бывший дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

По мнению экс-дипломата, в конце 1980-х годов в Советском Союзе «начали дуть более свободные ветры», и государство было готово обсуждать вопрос передачи Карелии Финляндии.
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Общество

Вышедший из тюрьмы в США Станислав Лисов вылетел в Россию

REGNUM 00:17
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Происшествия

Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Аргументы и Факты 15 июня в 22:33
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Политика

Военные из 12 стран приехали в Россию участвовать в параде Победы

Как сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, в Россию прибыли делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая.
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

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Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке

Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
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