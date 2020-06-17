Общество
РБКЭксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают. Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
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Evo-rus.com 14 июня в 11:41
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 00:16
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия вчера в 11:49
Наука
В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства
В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства.
Evo-rus.com вчера в 16:03
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru вчера в 07:40
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Наука
Самая распространенная и заразная мутация коронавируса найдена
Самая распространенная и заразная мутация коронавируса найдена.
Evo-rus.com вчера в 16:07
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования
За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Происшествия
Беспорядки в Дижоне подавлял французский спецназ
Беспорядки в Дижоне начались в минувшую пятницу после того, как наркоторговец напал на подростка из кавказской общины.
Вести.Ru вчера в 06:38
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
SpeedMe вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54
Общество
В США число жертв коронавируса превысило потери в Первой мировой войне
Согласно подсчетам университета, в Соединенных Штатах скончались от коронавирусной инфекции 116 526 пациентов, а потери США в Первой мировой войне, по официальным данным, составили 116 516 человек.
ИА Красная Весна вчера в 16:44
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Авто
В России появились новые вариации Peugeot Expert и Citroen Jumpy
Москва, 16 июня 2020, 13:11 — REGNUM У российских дилеров компании Peugeot появились в продаже фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в пассажирском варианте Tour Comfort.
REGNUM вчера в 06:11
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском вчера в 16:39
Музыка
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Политика
Бывший дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
По мнению экс-дипломата, в конце 1980-х годов в Советском Союзе «начали дуть более свободные ветры», и государство было готово обсуждать вопрос передачи Карелии Финляндии.
РБК 00:21
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты 15 июня в 22:33
Политика
Военные из 12 стран приехали в Россию участвовать в параде Победы
Как сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, в Россию прибыли делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая.
RuNews24.ru 00:10
Экономика
Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Ведомости вчера в 00:44
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК вчера в 07:13