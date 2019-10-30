Экономика
РБКЭксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
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Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Московской области
Пять человек погибли в результате ДТП с участием грузового и легкового автомобилей в Шаховском районе Московской области.
Народные новости вчера в 14:47
Общество
Ректор ВШЭ рассказал, кому достались бюджетные места в вузах России
Впервые в истории высшего образования РФ на большую половину бюджетных мест в российских вузах зачислены отличники, заявил ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
РИА Новости вчера в 09:01
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Футбол
Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью
Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал нападение на его семью со стороны вооруженных преступников.
Soccer.ru вчера в 13:38
Экономика
Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде
Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
Политика
Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал
Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Газета.Ru 04:06
Гаджеты
Отпечатком пальца со стакана можно разблокировать смартфон
Специалисты китайской фирмы Tencent X-Lab в ходе эксперимента доказали, что на разблокировку чужого смартфона достаточно 20 минут.
Территория новостей 03:00
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика
«Нафтогаз Украины» заплатит юристам из Нидерландов 350 тыс. евро — СМИ
Стоимость услуг юристов из Нидерландов обойдётся «Нафтогазу» в 350 тыс. евро.
REGNUM 03:59
Кино
Мединский не видит причин запрещать фильм «Джокер» в России
Фильм "Джокер" (Joker) режиссера Тодда Филлипса, российский прокат которого стартовал 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для запрета его проката в России нет.
ТАСС 01:49
Общество
Акционеры совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина миллиард рублей
Daily Storm 29 октября в 08:20
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
РБК вчера в 14:04
Происшествия
Четырехлетнюю девочку избили толпой на прогулке в детском саду
Жуткая история произошла во вторник в одном из детских садов Ярославля. Четырехлетки на прогулке толпой избили одногруппницу.
Оka.fm вчера в 07:00
Политика
Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Здоровье
В 54 регионах России сократилось число врачей
Минздрав обнаружил сокращение врачей в 54 регионах России в 2018 году.
Коммерсантъ 02:53
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Политика
Столтенберг не смог назвать возможные сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг напомнил о принятом в Бухаресте в 2008 году решении, которое «остаётся в силе», пообещал, что Украина «однажды станет членом альянса», не став называть конкретных сроков.
REGNUM 04:25
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Здоровье
Диетологи считают тыкву полезной для 80% россиян
По мнению диетолога Риммы Мойсенко, у жителей РФ отмечается недостаток магния. Для его пополнения необходимо ввести в рацион тыкву.
ГЛАС.RU вчера в 16:26
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru вчера в 18:15
Кино
Создатели «Игры престолов» могли рассказать о происхождении джедаев
У создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса была амбициозная задача - вывести сагу "Звездные войны" на совершенно новый уровень, полностью ликвидировав ее "зависимость" от истории семейства Скайуокеров.
Kinonews.ru 04:12
Политика
Богдан рассказал об усталости Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47