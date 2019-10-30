Экономика

РБКРБКЭксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

Объем рынка интернет-пиратства в России в 2019 году составил $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя в прошлом году. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности.
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Эксперты: рынок интернет-пиратства в России впервые за пять лет показал падение

ТАСС02:07

Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

РИА Новости02:05

Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

РБК02:54

Интернет-пираты потеряли четверть российского рынка

Ведомости02:00

Эксперты предсказали сокращение рынка пиратского видео в РФ более чем на четверть

Интерфакс02:15

Доходы российских интернет-пиратов упали

Lenta.ru02:03

Доходы интернет-пиратов в России упали впервые за пять лет

News.ru02:58
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Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
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Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
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Загитова и Косторная выступят на Гран-при Франции

Газета.Ru 01:51
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Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

«Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами.
РБК 02:00
Политика

Украинский депутат переписывался с проституткой на заседании Рады

News.ru вчера в 06:40
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Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 29 октября в 05:59
Политика

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать 31 октября в Луков день

МТВ онлайн вчера в 23:17
Единоборства

Бивол сделал прогноз на бой Ковалева и Альвареса

Газета.Ru 29 октября в 20:00
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Здоровье

В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде

Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
ФедералПресс 03:02
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС вчера в 15:33
Здоровье

В Приморье планируют создать центр трансплантологии

Приморский центр трансплантологии будут создавать на базе краевой клинической больницы № 1, поддержка краевой администрации тоже обеспечена.
Общественное телевидение Приморья вчера в 04:00
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика

Дания тянула с разрешением «Северному потоку — 2» ради Украины

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил намеренное затягивание Данией строительства газопровода «Северный поток — 2» исключительно политическими причинами, сообщил «Царьград».
Телеканал 360° вчера в 15:28
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия вчера в 01:32
Шоу-бизнес

Барановская считает Аршавина душевнобольным

Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и военные ВСУ начали отвод сил у Золотого

Украинские силовики и ополченцы ЛНР приступили к процессу отвода сил от линии соприкосновения в районе Золотого в Донбассе.
Московский Комсомолец 29 октября в 06:40
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