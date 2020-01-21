Экономика
ИзвестияЭксперты зафиксировали снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Специалисты сервиса покупки билетов Biletix зафиксировали снижение цен на авиаперелеты по внутренним и международным направлениям на 15–20%. Об этом сообщает «РИА Новости» 20 января.
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с чего всё началось
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.РИА Новостивчера в 04:36
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Кино
Видео: фанаты превратили Генри Кавилла из «Ведьмака» в Киану Ривза
Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак».
Политика
Рабочая группа предложила изменить 14 статей Конституции
В понедельник, 20 января, рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России направила главе государства письмо с предварительными поправками.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Политика
Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России
За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Футбол
Джано может расторгнуть контракт со «Спартаком»
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе может расторгнуть контракт с самым титулованным клубом страны.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Общество
В России предложили ввести понятие педагогической тайны
Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Футбол
РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году
На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все королевские украшения
Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Меган Маркл вернуть все королевские украшения.
Кино
Путин поздравил с юбилеем Харатьяна
Происшествия
На Урале из троллейбуса высадили девочку — не хватило рубля на проезд
В столице Среднего Урала кондуктор выгнала 15-летнюю девочку, у которой не хватило одного рубля на проездной билет.
Общество
Правительство одобрило законопроект о чипировании домашних животных
Отмечается, что данный законопроект позволит обнаруживать источники и вспышки заболеваний животных.
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Общество
В Италии распродают 90 домов по 1 евро за каждый
Политика
Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя Верховного суда РФ
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Общество
Япония начала подготовку к внедрению 6G
Правительство Японии решило начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое запланировано на 2030 год, передает телеканал NHK.
Авто
Audi привезет в Россию кроссовер Q5 со спортивным обвесом ABT
Эксклюзивная серия получает специальный аэродинамический обвес от ABT Sportslin с измененными передними и задними бамперами, накладками на пороги, двери, оконечник выхлопной системой и спойлером на крышке багажника.
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Армия и оружие
Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Политика
В Минкульте РФ ответили на претензии Польши о конфискации картин РККА
Политика
Россия предоставила доказательства фальсификации химатаки в Сирии
На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем в понедельник по инициативе Москвы, российская сторона озвучила доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.