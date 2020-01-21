Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперты зафиксировали снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Специалисты сервиса покупки билетов Biletix зафиксировали снижение цен на авиаперелеты по внутренним и международным направлениям на 15–20%. Об этом сообщает «РИА Новости» 20 января.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.
РИА Новостивчера в 04:36

Подробнее о событии

Аналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

РИА Новостивчера в 04:36

Эксперты сообщили о снижении цен на авиабилеты на 15–20%

Коммерсантъвчера в 04:54

Эксперты зафиксировали снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

Известиявчера в 06:07

Авиаперелеты стали дешевле в начале 2020 года — аналитики

Телеканал 360°вчера в 06:00

Авиапутешествия стали дешевле в первом полугодии 2020 года

Красная веснавчера в 05:39

Калининград попал в список авианаправлений, куда значительнее всего подешевели билеты

Каскадвчера в 05:40

Перелеты из России резко подешевели

Lenta.ru03:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:55, Ашберн
Кино

Видео: фанаты превратили Генри Кавилла из «Ведьмака» в Киану Ривза

Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак».
REGNUM вчера в 02:46
Политика

Рабочая группа предложила изменить 14 статей Конституции

В понедельник, 20 января, рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России направила главе государства письмо с предварительными поправками.
Peterburg2.ru вчера в 12:18
Политика

Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки

Новые Известия вчера в 06:17
Политика

Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России

За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
REGNUM 02:49
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия вчера в 15:09
Футбол

Джано может расторгнуть контракт со «Спартаком»

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе может расторгнуть контракт с самым титулованным клубом страны.
Газета.Ru 18 января в 17:30
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
RT на русском 02:58
Общество

В России предложили ввести понятие педагогической тайны

Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
Интерфакс 03:32
Политика

Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
РИА Новости 02:10
Футбол

РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году

На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Газета.Ru 00:28
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все королевские украшения

Королева Великобритании Елизавета II потребовала у Меган Маркл вернуть все королевские украшения.
ФАН 02:32
Кино

Путин поздравил с юбилеем Харатьяна

Газета.Ru 02:43
Происшествия

Глава СКР взял на контроль дело о смертельном пожаре в Томской области

REGNUM 03:29
Происшествия

На Урале из троллейбуса высадили девочку — не хватило рубля на проезд

В столице Среднего Урала кондуктор выгнала 15-летнюю девочку, у которой не хватило одного рубля на проездной билет.
REGNUM 02:16
Общество

Правительство одобрило законопроект о чипировании домашних животных

Отмечается, что данный законопроект позволит обнаруживать источники и вспышки заболеваний животных.
RuNews24.ru вчера в 15:31
Футбол

Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

РИА Новости 02:39
Общество

В Италии распродают 90 домов по 1 евро за каждый

Газета Metro 02:26
Политика

Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя Верховного суда РФ

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку.
News.ru 03:15
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости вчера в 09:08
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 19 января в 12:53
Общество

Япония начала подготовку к внедрению 6G

Правительство Японии решило начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое запланировано на 2030 год, передает телеканал NHK.
Взгляд.ру 01:53
Авто

Audi привезет в Россию кроссовер Q5 со спортивным обвесом ABT

Эксклюзивная серия получает специальный аэродинамический обвес от ABT Sportslin с измененными передними и задними бамперами, накладками на пороги, двери, оконечник выхлопной системой и спойлером на крышке багажника.
Picsnews.net вчера в 10:40
Спорт

WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
RT на русском 02:56
Армия и оружие

Сербия купила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

Сербия закупила у России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1», реализация поставки завершится в 2020 году, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
ФАН вчера в 02:09
Политика

В Минкульте РФ ответили на претензии Польши о конфискации картин РККА

REGNUM вчера в 02:59
Политика

Россия предоставила доказательства фальсификации химатаки в Сирии

На заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем в понедельник по инициативе Москвы, российская сторона озвучила доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
Российская газета вчера в 21:25
Общество

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

Газета.Ru 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное