Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.

с чего всё началось

Специалисты сервиса покупки билетов Biletix зафиксировали снижение цен на авиаперелеты по внутренним и международным направлениям на 15–20%. Об этом сообщает «РИА Новости» 20 января.

Эксперты зафиксировали снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года

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