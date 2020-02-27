Общество

РБКРБКЭксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
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Доклад центра «Сова»: Участие ФСБ в делах об экстремизме все расширяется

Эхо Москвы12:02

Эксперты заметили усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

Piter.tv11:59

Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

РБК09:19

Россиян стали чаще сажать за слова

News.ru10:47

В России стали чаще сажать «только за слова»

Lenta.ru10:27

Эксперты заявили о растущей роли ФСБ в делах об экстремизме

Право.ру10:50

Правозащитники зафиксировали рост административных наказаний по «антиэкстремистским» статьям в 2019 году

Дождь05:30
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Авто

Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

Деловое.ТВ 09:48
Политика

В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России

Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Lenta.ru 03:17
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Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Спорт-Экспресс 06:00
Общество

Россия вышла на первое место в Европе по посещаемости кинотеатров

За год показатель вырос на 9,5%. В целом, согласно статистике, в отличие от 2017 и 2018 годов, рост посещаемости кинотеатров в Европе в 2019 году был сравнительно однородным: посещаемость кинотеатров увеличилась в 19 странах из 25.
Интерфакс 08:39
Биатлон

Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
RT на русском 07:02
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Армия и оружие

Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
RT на русском 12:26
Футбол

«Барселона» и МЮ могут перехватить Вернера у «Ливерпуля»

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет усилить атакующую линию из-за Олимпиады-2020 в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, а также Кубка Африки, который состоится зимой.
Soccer.ru 09:35
Политика

ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом

Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Красная весна 12:21
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 08:45
Происшествия

На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
REGNUM 12:16
Происшествия

Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове

Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:28
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ вчера в 16:23
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Елена Степаненко заметно помолодела

Пользователи сети заметили, что Елена заметно помолодела.
Srnsk 04:05
Финансы

Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
iReactor 11:21
Общество

Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Газета.Ru 12:22
Спорт

Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов из России

Журнал Forbes опубликовал список из десяти самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х.
Телеканал RTVI 02:29
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом

Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Pravda.Ru 08:22
Футбол

Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию

В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.
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Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Политика

Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС.
RT на русском 05:40
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Lenta.ru 01:04
Гаджеты

Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi

Ранее РИА LIVE24 сообщало о том, что батарея смартфонов Xiaomi Mi 9T перстала держать заряд после обновления системы Android 10.
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Общество

Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве

Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
RT на русском 10:16
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания

Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Блокнот.ру 10:35
Биатлон

Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ

Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
РИА Новости 10:26
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