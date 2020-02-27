Общество
РБКЭксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме
«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
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Политика
В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России
Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Общество
Россия вышла на первое место в Европе по посещаемости кинотеатров
За год показатель вырос на 9,5%. В целом, согласно статистике, в отличие от 2017 и 2018 годов, рост посещаемости кинотеатров в Европе в 2019 году был сравнительно однородным: посещаемость кинотеатров увеличилась в 19 странах из 25.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Армия и оружие
Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
Футбол
«Барселона» и МЮ могут перехватить Вернера у «Ливерпуля»
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет усилить атакующую линию из-за Олимпиады-2020 в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, а также Кубка Африки, который состоится зимой.
Политика
ВОЗ высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Агрессивные меры позволили России не допустить развитие коронавируса, заявил 27 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция которого велась в микроблоге организации в Twitter.
Происшествия
Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре
"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Происшествия
На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко заметно помолодела
Пользователи сети заметили, что Елена заметно помолодела.
Финансы
Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс евро на Московской бирже вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и поднялся выше 73 рублей первый раз с сентября прошлого года.
Общество
Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии €10 млн.
Спорт
Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов из России
Журнал Forbes опубликовал список из десяти самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Шоу-бизнес
Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом
Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Футбол
Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию
В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС.
Армия и оружие
Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе
Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Гаджеты
Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi
Ранее РИА LIVE24 сообщало о том, что батарея смартфонов Xiaomi Mi 9T перстала держать заряд после обновления системы Android 10.
Общество
Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве
Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Биатлон
Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ
Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".