Общество

Piter.tvPiter.tvЭксперты зафиксировали в России падение рынка интернет-пиратства

Впервые за пять лет российский рынок интернет-пиратства показал падение сразу почти на треть. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на международную компании Group-IB. Объем нелегального рынка составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в 2018 году.
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с чего всё началось
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила
, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
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