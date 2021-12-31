Газета.RuЭксперты заявили, что Китай скупил больше половины мировых запасов продовольствияПо данным министерства сельского хозяйства США, Китай скупил более половины мирового продовольствия.Газета.RuЭксперты считают, речь идет об увеличении запасов на 20 процентов за последние десять лет.Lenta.ruВ 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 миллиардов долларов.ПРАЙМ«Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания», — приводят «Известия» цитату экспертов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНАБНNewInformИА Красная ВеснаЭкономика сегодняПодробнее о событииЗакупки Китаем продовольствия могут спровоцировать рост цен на продуктыАргументы и Факты12:45Скупают всё: китайцы разогнали цены на продовольствиеИзвестия16:02Самое цитируемоеБольшинство мировых запасов продовольствия сосредоточилось в КитаеФАН12:26Китай купил половину мировых запасов продовольствияSmotrim.ru11:20Китай сосредоточил половину мировых запасов продовольствияИА Красная Весна11:08Мировые цены на продукты выросли на 20% из-за политики КитаяАБН08:13Эксперты считают, что Китай скупил большую часть запасов продовольствия в миреLenta.ru07:32Непомерные аппетиты Китая могут спровоцировать рост цен на продовольствие в РоссииЭкономика сегодня00:52Показать ещёОценить91Поделиться