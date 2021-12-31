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Эксперты заявили, что Китай скупил больше половины мировых запасов продовольствия

По данным министерства сельского хозяйства США, Китай скупил более половины мирового продовольствия.
Газета.Ru
Эксперты считают, речь идет об увеличении запасов на 20 процентов за последние десять лет.
Lenta.ru
В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
«Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания», — приводят «Известия» цитату экспертов.
Lenta.ru

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