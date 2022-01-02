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Эксперты заявили, что Китай скупил больше половины мировых запасов продовольствия

По данным министерства сельского хозяйства США, Китай скупил более половины мирового продовольствия.
Газета.Ru
В 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по итогам 2021 года мировые цены на импорт продовольствия окажутся рекордными.
Lenta.ru
"Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания", — отмечает и Bloomberg.
ПРАЙМ

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