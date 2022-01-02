Газета.RuЭксперты заявили, что Китай скупил больше половины мировых запасов продовольствияПо данным министерства сельского хозяйства США, Китай скупил более половины мирового продовольствия.Газета.RuВ 2020 году Китай закупил продовольствия на рекордные 98,1 миллиардов долларов.ПРАЙМПо прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по итогам 2021 года мировые цены на импорт продовольствия окажутся рекордными.Lenta.ru"Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания", — отмечает и Bloomberg.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuАБНФАНИА Красная ВеснаGazeta.SPbNewInformЭкономика сегодняПодробнее о событииЗакупки Китаем продовольствия могут спровоцировать рост цен на продуктыАргументы и Фактывчера в 12:45Скупают всё: китайцы разогнали цены на продовольствиеИзвестиявчера в 16:02Самое цитируемоеМировые цены на продукты выросли на 20% из-за политики КитаяАБНвчера в 08:13Большинство мировых запасов продовольствия сосредоточилось в КитаеФАНвчера в 12:26Китай купил половину мировых запасов продовольствияSmotrim.ruвчера в 11:20Минсельхоз Китая заявил об успешном испытании ГМО-культурИА Красная Веснавчера в 13:30Эксперты считают, что Китай скупил большую часть запасов продовольствия в миреLenta.ruвчера в 07:32Непомерные аппетиты Китая могут спровоцировать рост цен на продовольствие в РоссииЭкономика сегоднявчера в 00:52Показать ещёОценить142Поделиться