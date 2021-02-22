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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Ипотечный рынок в России, несмотря на некоторые негативные сигналы, находится в стабильном состоянии и "пузырь" ему не грозит. С таким мнением выступили опрошенные РИА "Новости" эксперты.В источнике
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Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России

Да, имеются сигналы, характеризующие негативные моменты, которые осложняют ситуацию, а именно — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица.
ПРАЙМ00:19
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Эксперты заявили, что России пока не грозит ипотечный «пузырь»

АБН02:16

Эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Газета.Ru00:39

Эксперт Алиев заявил о стабильности ипотечного рынка России

ФАН01:33

Эксперты рассказали россиянам, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Live2401:15

Эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России

Москва 2401:15

Объем просроченных кредитов россиян не грозит ипотечным «пузырем»

Экономика сегодня01:57

Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России

ПРАЙМ00:19
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене гражданина РФ Демури Воронина

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 15 февраля 2021 года в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года», - сообщила собеседница агентства.
Агентство Москва19 февраля в 12:10