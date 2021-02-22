Эксперты заявили, что ипотечный «пузырь» пока не грозит России
Ипотечный рынок в России, несмотря на некоторые негативные сигналы, находится в стабильном состоянии и "пузырь" ему не грозит. С таким мнением выступили опрошенные РИА "Новости" эксперты.В источнике
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Эксперты рассказали, будет ли ипотечный «пузырь» в России
Да, имеются сигналы, характеризующие негативные моменты, которые осложняют ситуацию, а именно — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица.
ПРАЙМ00:19
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